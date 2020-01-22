NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi - Son Dakika Spor

NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti.

NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i 110-107 mağlup etti.

NBA'e tek maçla devam edildi. Clippers, konuk olduğu Mavericks'i 110-107 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.

Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 11 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Landry Shamet 18, Lou Williams da 16 sayılık katkıda bulundu.

Mavericks cephesinde ise Luka Doncic, 36 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti.

Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alanyaspor, Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmesine rağmen kupada çeyrek finale yükseldi
Sosyal medyada fenomen olan Sivasspor taraftarı: Sabaha kadar bekledim 6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oluyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 16:54:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Clippers, Mavericks'i deplasmanda yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]