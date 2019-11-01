Son Dakika Haberleri: NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza
Son Dakika Spor NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza

NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) maç sırasında kavga ederek oyundan atılan yıldız oyuncular Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolveslu Karl-Anthony Towns, iki maç men cezası aldı.

NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) maç sırasında kavga ederek oyundan atılan yıldız oyuncular Philadelphia 76erslı Joel Embiid ve Minnesota Timberwolveslu Karl-Anthony Towns, iki maç men cezası aldı.

NBA yönetiminden yapılan açıklamaya göre, maç sırasında kavga etme ve gerginliği yükselten hareketleri sürdürme gerekçeleriyle Embiid ve Towns'a iki maç men cezası verildiği belirtildi.

Embiid ve Towns, mücadelenin üçüncü çeyreğinde skor 75-75 iken ikili mücadeleye girmiş ve devamında sinirlerine hakim olamayarak kavga etmişlerdi. Diğer oyuncuların uzun süren çabalarının ardından taraflar birbirinden ayrılarak oyundan atılmıştı.

Olaylı karşılaşmada Philadelphia 76ers, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 117-95 mağlup etmişti.

Philadelphia, kavga, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


War of the Worlds'de kavga eden Turabi Çamkıran, yarışmadan ayrıldı
Kars'ta çobanlar ortalığı savaş alanına çevirdi! Kavgada 15 kişi yaralandı Galatasaraylı yerli futbolcular cuma namazında görüntülendi Trabzonspor'da Sturridge şoku! 1-3 hafta olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 18:17:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA'de Embiid ve Towns'a iki maç ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]