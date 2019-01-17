Son Dakika Haberleri: Nba'de Ersan Sevindi, Cedi Üzüldü

Nba'de Ersan Sevindi, Cedi Üzüldü

1 saat önce

NBA'de forma giyen milli oyunculardan Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies'ı 111-101 yenerken, Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers ise, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu.

Nba'de Ersan Sevindi, Cedi Üzüldü, System.String[]
NBA'de forma giyen milli oyunculardan Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies'ı 111-101 yenerken, Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers ise, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, FedExForum'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 111-101 mağlup etti. Bucks'ta Ersan 18 dakika süre aldı ve 3 sayı ile oynadı. Antetokounmpo 27 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti. Memphis'te ise Omri Casspi 17 sayı, 6 ribaund, JaMychal Green 14 sayı, 10 ribaund ile maçı tamamladı.

Cedi'li Cleveland deplasmanda kayıp

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Moda Center'da oynadığı Portland Trail Blazers'a 129-112'lik skorla yenildi. Blazers'ta Damian Lillard, 33 sayı ve 6 asistle yıldızlaşırken, Jusuf Nurkic 10 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 5 blok ile oynayarak müthiş performans sergiledi. Cavaliers'ta ise Cedi Osman 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 1 ribaund ile oynadı. Cavaliers'ta ayrıca Jordan Clarkson, 22 sayı atarak takımın en skoreri oldu.

NBA'de heyecan 6 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Detroit Pistons: 120 - Orlando Magic: 115

Boston Celtics: 117 - Toronto Raptors: 108

Houston Rockets: 142 - Brooklyn Nets: 145

MS Memphis Grizzlies: 101 - Milwaukee Bucks: 111

Dallas Mavericks: 101 - San Antonio Spurs: 105

Portland Trail Blazers: 129 - Cleveland Cavaliers: 112

Los Angeles Clippers: 109 - Utah Jazz: 129

Golden State Warriors: 147 - New Orleans Pelicans: 140 - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Memphis Grizzlies, Memphis, Milwaukee Bucks, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir

Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı Atletico Madrid, Kral Kupasından Elendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:17:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nba'de Ersan Sevindi, Cedi Üzüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]