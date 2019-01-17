Nba'de Ersan Sevindi, Cedi Üzüldü

NBA'de forma giyen milli oyunculardan Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies'ı 111-101 yenerken, Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers ise, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu.

NBA'de forma giyen milli oyunculardan Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Memphis Grizzlies'ı 111-101 yenerken, Cedi Osman'ın ekibi Cleveland Cavaliers ise, Portland Trail Blazers'a 129-112 mağlup oldu.



NBA'de normal sezon heyecanı 8 maçla devam etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, FedExForum'da karşılaştığı Memphis Grizzlies'ı 111-101 mağlup etti. Bucks'ta Ersan 18 dakika süre aldı ve 3 sayı ile oynadı. Antetokounmpo 27 sayı, 11 ribaund ile mücadele etti. Memphis'te ise Omri Casspi 17 sayı, 6 ribaund, JaMychal Green 14 sayı, 10 ribaund ile maçı tamamladı.



Cedi'li Cleveland deplasmanda kayıp



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Moda Center'da oynadığı Portland Trail Blazers'a 129-112'lik skorla yenildi. Blazers'ta Damian Lillard, 33 sayı ve 6 asistle yıldızlaşırken, Jusuf Nurkic 10 sayı, 10 ribaund, 10 asist ve 5 blok ile oynayarak müthiş performans sergiledi. Cavaliers'ta ise Cedi Osman 16 dakika süre aldı ve 4 sayı, 1 ribaund ile oynadı. Cavaliers'ta ayrıca Jordan Clarkson, 22 sayı atarak takımın en skoreri oldu.



NBA'de heyecan 6 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:



Detroit Pistons: 120 - Orlando Magic: 115



Boston Celtics: 117 - Toronto Raptors: 108



Houston Rockets: 142 - Brooklyn Nets: 145



MS Memphis Grizzlies: 101 - Milwaukee Bucks: 111



Dallas Mavericks: 101 - San Antonio Spurs: 105



Portland Trail Blazers: 129 - Cleveland Cavaliers: 112



Los Angeles Clippers: 109 - Utah Jazz: 129



Golden State Warriors: 147 - New Orleans Pelicans: 140 - İSTANBUL

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