Nba'de Gecenin Sonuçları

NBA'de Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi ekipte Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti.

NBA'de Portland Trail Blazers, sahasında karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi ekipte Damian Lillard 36, CJ McCollum da 30 sayı ile mücadele etti. NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 132-105'lik skorla mağlup etti. Portland'da Damian Lillard 36 sayı, 11 asist ve CJ McCollum 30 sayı, 3 ribaund ile oynayarak galibiyeti getirdi. Utah'da Donovan Mitchell'ın 22 sayı, 4 ribaundluk performansı yetmedi.



BOSTON EVİNDE CHARLOTTE'I RAHAT GEÇTİ



Boston Celtics ise TD Garden'da mücadele ettiği Charlotte Hornets'i 126-94'lük skorla geçti. Boston'da Jaylen Brown 24 sayı, 10 ribaund, Jayson Tatum 20 sayı, 5 ribaund ile oynadı. Hornets'ta da Kemba Walker 21 sayı, 2 asist ve Malik Monk 16 sayı, 2 ribaund ile takımına katkı verdi. NBA'de gecenin sonuçları şöyle: Boston Celtics: 126 - Charlotte Hornets: 94 Miami Heat: 89 - Chicago Bulls: 105 New York Knicks: 90 - Dallas Mavericks: 114 Minnesota Timberwolves: 99 - Memphis Grizzlies: 97 New Orleans Pelicans: 99 - Denver Nuggets: 105 Washington Wizards: 107 - Indiana Pacers: 89 Sacramento Kings: 135 - Atlanta Hawks: 113 Portland Trail Blazers: 132 - Utah Jazz: 105



(İHA)

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