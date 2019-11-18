Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti!

6 saat önce

Furkan'ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi'nin görev yaptığı Cavaliers'ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.

NBA'de gecenin sonuçları | 76ers, Cavaliers'ı mağlup etti!, System.String[]

Furkan'ın takımı 76ers, deplasmanda Cedi'nin görev yaptığı Cavaliers'ı 114-95 yenerek rakibine karşı son 6 günde oynadığı ikinci maçı da kazandı.


Philadelphia 76ers'ta Tobias Harris 27, Joel Embiid ve James Ennis 14'er sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz, 18 dakika 26 saniye süre aldığı mücadeleyi 13 sayı, 4 ribaunt, 1 blokla tamamladı.


Cavaliers'ta Sexton'ın 17, Clarkson'ın 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cedi Osman ise 27 dakika 59 saniye görev yaptığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla bitirdi.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 95-114


Sacramento Kings-Boston Celtics: 100-99


Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 114-131


Orlando Magic-Washington Wizards: 125-121


New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-100


Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks: 122-101

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:25 
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