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NBA'de gecenin sonuçları | Bjelica'dan son saniye üçlüğü

6 saat önce

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nemanja Bjelica NBA'de son 2 güne damga vuran isim oldu.

NBA'de gecenin sonuçları | Bjelica'dan son saniye üçlüğü, System.String[]

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nemanja Bjelica NBA'de son 2 güne damga vuran isim oldu. Bir önceki maç Dallas'ı deviren Sacramento Kings'te 30 sayı atan Sırp yıldız dün gece de attığı son saniye üçlüğüyle takımını zafere taşıdı.


Nemanja Bjelica, Houston Rockets deplasmanında bir kez daha şov yaptı ve son saniye üçlüğünü atarak takımını 119-118'lik zafere taşıdı.



Nemanja Bjelica son saniye üçlüğüyle Houston Rockets'ı üzüyor...pic.twitter.com/EgV1JR7S9N


Spor Arena (@sporarena) December 10, 2019


Bjelica karşılaşmayı 17 sayı, 4 ribaund, 3 asistle tamamladı. Bir başka eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic ise 13 sayı üretti.


NBA'de gecenin sonuçları şöyle;


Houston Rockets 118-119 Sacramento Kings


Milwaukee Bucks 110-101 Orlando Magic


New Orleans Pelicans 103-105 Detroit Pistons


Phoenix Suns 125-109 Minnesota Timberwolves


Utah Jazz 90-104 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings, Houston Rockets, Nemanja Bjelica, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:32 
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