Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Boston Celtics kazanmaya devam ediyor...
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Boston Celtics kazanmaya devam ediyor...

NBA'de gecenin sonuçları | Boston Celtics kazanmaya devam ediyor...

6 saat önce

Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 108-87'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda lider oldu.

NBA'de gecenin sonuçları | Boston Celtics kazanmaya devam ediyor..., System.String[]

Sezonun formda takımlarından Boston Celtics, konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 108-87'lik skorla geçerek Doğu Konferansı'nda lider oldu.


Sezonun yedinci maçında 6. galibiyetine uzanan Celtics'de, Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla skora destek oldu.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Charlotte Hornets-Boston Celtics: 87-108


San Antonio Spur-Oklahoma City Thunder: 121-112


Phoenix Suns-Miami Heat: 108-124


Los Angeles Clippers-Portland Trail Blazers: 107-101

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Charlotte Hornets, Boston Celtics, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:35 
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