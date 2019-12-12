NBA'de gecenin sonuçları | Bucks fırtınası sürüyor! Üst üste 16. galibiyet... - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Bucks fırtınası sürüyor! Üst üste 16. galibiyet... - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Bucks fırtınası sürüyor! Üst üste 16. galibiyet...

6 saat önce

Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

NBA'de gecenin sonuçları | Bucks fırtınası sürüyor! Üst üste 16. galibiyet..., System.String[]

Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.


Sezonun 22. galibiyetini alan Bucks'ta, Eric Bledsoe 29, Khris Middleton 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Brandon Ingram 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.


- Lakers deplasmanda kazandı


Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 96-87 yendi.


Sezonun 22. galibiyetini elde eden Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.


Magic'te Jonathan Isaac 19, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Indiana Pacers - Boston Celtics: 122-117


Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 87-96


Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 92-112


Cleveland Cavaliers - Houston Rockets: 110-116


Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 108-113


Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 116-127


Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 136-102


Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 108-115


Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: 127-112


Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 94-93


Golden State Warriors - New York Knicks: 122-124


Los Angeles Lakers, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:36 
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