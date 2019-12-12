NBA'de gecenin sonuçları | Bucks fırtınası sürüyor! Üst üste 16. galibiyet...

Doğu Konferansı lideri Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın 18 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadığı maçta Pelicans'ı 15 sayı farkla yenerek galibiyet serisini sürdürdü.
Sezonun 22. galibiyetini alan Bucks'ta, Eric Bledsoe 29, Khris Middleton 24 sayıyla oynadı. Konuk takımda Brandon Ingram 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.
- Lakers deplasmanda kazandı
Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in 25 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 96-87 yendi.
Sezonun 22. galibiyetini elde eden Batı Konferansı lideri Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Magic'te Jonathan Isaac 19, Evan Fournier 18, Aaron Gordon 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Indiana Pacers - Boston Celtics: 122-117
Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 87-96
Toronto Raptors - Los Angeles Clippers: 92-112
Cleveland Cavaliers - Houston Rockets: 110-116
Brooklyn Nets - Charlotte Hornets: 108-113
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 116-127
Chicago Bulls - Atlanta Hawks: 136-102
Phoenix Suns - Memphis Grizzlies: 108-115
Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans: 127-112
Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder: 94-93
Golden State Warriors - New York Knicks: 122-124