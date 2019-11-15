Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 12 sayı attı, yetmedi!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 12 sayı attı, yetmedi! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 12 sayı attı, yetmedi!

7 saat önce

Miami Heat, Kendrick Nunn'ın 23 sayı, Bam Adebayo'nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.

NBA'de gecenin sonuçları | Cedi Osman 12 sayı attı, yetmedi!, System.String[]

Miami Heat, Kendrick Nunn'ın 23 sayı, Bam Adebayo'nun 16 sayı ve 15 ribauntla oynadığı karşılaşmada deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-97 mağlup ederek 11. maçında 8. galibiyetini aldı.


Yedinci yenilgisini yaşayan Cavaliers'ta Kevin Love'ın 21, Collin Sexton'ın 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.


Milli basketbolcu Cedi Osman ise 34 dakikaya yakın süre aldığı karşılaşmayı 12 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 97-108


Milwaukee Bucks- Chicago Bulls: 124-115


New York Knicks- Dallas Mavericks: 106-103


New Orleans Pelicans- Los Angeles Clippers: 132-127


Phoenix Suns- Atlanta Hawks: 128-112


Denver Nuggets- Brooklyn Nets: 101-93

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Cleveland Cavaliers, kevin love, Miami Heat, Cedi Osman, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:47 
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Cedi Osman'ın 12 sayısı Cavaliers'a yetmedi
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