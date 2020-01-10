NBA'de gecenin sonuçları | Cleveland Cavaliers galip! Cedi'den 11 sayı... - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Cleveland Cavaliers galip! Cedi'den 11 sayı... - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Cleveland Cavaliers galip! Cedi'den 11 sayı...

6 saat önce

NBA'e 4 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçları | Cleveland Cavaliers galip! Cedi'den 11 sayı..., System.String[]

NBA'e 4 maçla devam edildi.


Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Pistons'u 115-112 yenerek 5 maç sonra galibiyet elde etti.


Cavaliers'ta Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Darius Garland 20 sayı, 2 ribaunt ve Collin Sexton 19 sayı ve 6 ribaunt ile konuk ekipte diğer skorer isimler oldu. Cedi Osman ise takımına 11 sayılık katkıda bulundu.


- Furkan'ın takımı evinde Celtics'i devirdi


Philadelphia 76ers, ağırladığı Boston Celtics'i 109-98 mağlup etti.


Ev sahibi ekipte, Josh Richardson 29 sayı, Ben Simmons 19 sayı ve 9 ribauntla takımına katkıda bulundu. Furkan Korkmaz ise maçı 9 sayıyla tamamladı.


- Sonuçlar


Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 112-115


Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 109-98


Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers: 116-102


Oklahoma City Thunder- Houston Rockets: 113-92

Cleveland Cavaliers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:52 
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