Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Drummond'dan 25 sayı, 20 ribaunt...
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Drummond'dan 25 sayı, 20 ribaunt...

NBA'de gecenin sonuçları | Drummond'dan 25 sayı, 20 ribaunt...

7 saat önce

Pistons'ı galibiyete, 25 sayı, 20 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Andre Drummond, 22 sayı, 7 asistle oynayan Bruce Brown ve 24 sayı kaydeden Luke Kennard taşıdı.

NBA'de gecenin sonuçları | Drummond'dan 25 sayı, 20 ribaunt..., System.String[]

Pistons'ı galibiyete, 25 sayı, 20 ribaunt, 6 asist, 5 blok, 3 top çalmayla "double double" yapan Andre Drummond, 22 sayı, 7 asistle oynayan Bruce Brown ve 24 sayı kaydeden Luke Kennard taşıdı.


Drummond, 1989'da bunu başaran Hakeem Olajuwon'dan beri 25 sayı, 20 ribaunt, 5 asist, 5 blok, 3 top çalma istatistiğine ulaşan ilk oyuncu oldu.


Nets'in all-star oyun kurucusu Kyrie Irving 20 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza attı. Taurean Prince 20, Joe Harris ise 18 sayı attı.


Furkan Korkmaz'dan maç kazandıran üçlük


Ligin tek namağlup ekibi Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü Portland Trail Blazers deplasmanından Furkan'ın bitime 0.4 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle 129-128 galip ayrıldı.


5'te 5 yapan 76ers adına karşılaşmanın kahramanı Furkan, kenardan oyuna girerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti. Al Horford 25 sayı, 7 asist, 5 ribaunt ve Tobias Harris 23 sayı, 7 ribauntla oynadı.


Trail Blazers'ta Damian Lillard 33 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Rodney Hood ise 25 sayıyla mücadele etti.


Ligdeki bir diğer milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın sahasında Toronto Raptors'ı 115-105 mağlup ettiği mücadeleyi, 5 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle tamamladı.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 115-104


Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 113-109


Orlando Magic-Denver Nuggets: 87-91


Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 105-114


Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 109-131


Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 115-105


Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 87-93


Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 128-129


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:42 
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