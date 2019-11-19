Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi!

7 saat önce

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti.

NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi!, System.String[]

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti.


Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'u 101-115'lik skorla mağlup etti.


Karşılaşmada İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.


Giannis Antetokoumpo double-double yaptı


Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.


NBA'de oynanan dün gece oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:


New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105


Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115


Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96


Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108


Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115


Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110


Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99


Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112


Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:06 
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