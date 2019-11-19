NBA'de gecenin sonuçları | Ersan'lı Bucks, deplasmanda Bulls'u devirdi!

NBA normal sezonda heyecan, oynanan 9 müsabaka ile devam etti.



Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Chicago Bulls'u 101-115'lik skorla mağlup etti.



Karşılaşmada İlyasova, parkede kaldığı 15 dakikada 6 sayı 4 riabund ile 2 asist ile takımına katkı sağladı.



Giannis Antetokoumpo double-double yaptı



Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Antetokoumpo, Chicago karşısında etkili performansı ile ön plana çıktı. Başarılı basketbolcu, mücadelede kaydettiği 33 sayı 10 ribaund ve 2 asist ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Antetokoumpo müsabakada elde ettiği 33 sayı ile kendi takımının ve maçın en skorer ismi olmuş oldu.



NBA'de oynanan dün gece oynanan mücadelelerin sonuçları şu şekilde:



New York Knicks: 123 - Cleveland Cavaliers: 105



Brooklyn Nets: 86 - Indiana Pacers: 115



Toronto Raptors: 132 - Charlotte Hornets: 96



Houston Rockets: 132 - Portland Trail Blazers: 108



Chicago Bulls: 101 - Milwaukee Bucks: 115



Dallas Mavericks: 117 - San Antonio Spurs: 110



Phoenix Suns: 85 - Boston Celtics: 99



Utah Jazz: 102 - Minnesota Timberwolves: 112



Los Angeles Clippers: 90 - Oklahoma City Thunder: 88

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