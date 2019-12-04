NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!

Spurs'te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu.



Bu sezonki 7. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 50 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ve Russell Westbrook'un 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double performansı yetmedi.



Cedi Osman'lı Cleveland sahasında Detroit'e mağlup



Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Clevelans Cavaliers'ı 127-94 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı.



Detroit'te Blake Griffin 24 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı.



Ligdeki 15. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 10 sayı üretirken, Colin Sexton 22 sayı, 4 ribaund ve Tristan Thompson 10 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.



Doncic'ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt



Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans deplasmanından Sloven oyun kurucusu Luka Doncic'in üstün performansı sayesinde 118-97 galip ayrıldı.



20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.



Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.



Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...



Washington Wizards- Orlando Magic: 120-127



Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 94-127



New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 97-118



Toronto Raptors- Miami Heat: 110-121 (uzatmada)



San Antonio Spurs- Houston Rockets: 135-133 (uzatmada)



Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 96-105



Los Angeles Clippers- Portland Trail Blazers: 117-97



