Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!

6 saat önce

Spurs'te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu.

NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!, System.String[]

Spurs'te Lonnie Walker 28 sayı, 4 ribaund ve Bryn Forbes 25 sayı, 4 asist ve DeMar DeRozan 23 sayı, 9 asistle mücadele ederek galibiyeti getiren isimler oldu.


Bu sezonki 7. yenilgisini alan Houston'da ise James Harden'ın 50 sayı, 9 ribaund ve 6 asist ve Russell Westbrook'un 19 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle triple double performansı yetmedi.


Cedi Osman'lı Cleveland sahasında Detroit'e mağlup


Detroit Pistons, deplasmanda karşılaştığı Clevelans Cavaliers'ı 127-94 mağlup ederek bu sezonki 8. galibiyetini aldı.


Detroit'te Blake Griffin 24 sayı, 4 ribaund ve Andre Drummond 17 sayı, 14 ribaund ile oynadı.


Ligdeki 15. yenilgisini alan Cleveland'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 25 dakika süre aldığı maçta 10 sayı üretirken, Colin Sexton 22 sayı, 4 ribaund ve Tristan Thompson 10 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti.


Doncic'ten üç çeyrekte 33 sayı, 18 ribaunt


Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans deplasmanından Sloven oyun kurucusu Luka Doncic'in üstün performansı sayesinde 118-97 galip ayrıldı.


20 yaşındaki Doncic, son periyotta oynamamasına rağmen 33 sayı ve 5 asist üretmesinin yanı sıra 18 ribauntla da kariyer rekorunu kırdı.


Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pelicans'ta Brandon Ingram 24, Jrue Holiday 18 sayıyla mücadele etti.


Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...


Washington Wizards- Orlando Magic: 120-127


Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 94-127


New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 97-118


Toronto Raptors- Miami Heat: 110-121 (uzatmada)


San Antonio Spurs- Houston Rockets: 135-133 (uzatmada)


Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 96-105


Los Angeles Clippers- Portland Trail Blazers: 117-97


Detroit Pistons, Cleveland, Forbes, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Real Betis, Elneny'yi transfer etmek istiyor
Başakşehir'den yayıncı kuruluşa esprili gönderme! Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! Emniyetten Burak Yılmaz'ın çakar kullandığına ilişkin açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 17:59:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Harden'ın 50 sayısı Houston'a yetmedi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]