Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Houston Rockets'ta 3 isim "doudble-double" yaptı...
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Houston Rockets'ta 3 isim 'doudble-double' yaptı...

NBA'de gecenin sonuçları | Houston Rockets'ta 3 isim "doudble-double" yaptı...

7 saat önce

Konferansında 7. sırada yer alan Rockets'ta James Harden 36 sayı ve 13 asist, P.J. Tucker 22 sayı ve 11 ribaunt, Clint Capela 19 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı.

NBA'de gecenin sonuçları | Houston Rockets'ta 3 isim

Konferansında 7. sırada yer alan Rockets'ta James Harden 36 sayı ve 13 asist, P.J. Tucker 22 sayı ve 11 ribaunt, Clint Capela 19 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı.


Russell Westbrook 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Danuel House ise 17 sayıyla mücadele etti.


Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin yokluğunu hisseden Warriors'ta Alec Burks 28 sayı ve 8 ribaunt, Eric Paschall 19 sayı, Glenn Robinson ise 15 sayı ve 11 ribaunt üretti.


Çekişmeli mücadelede kazanan Utah Jazz


Sezonun formda ekiplerinin büyük çekişmeye sahne olan mücadelesinde Utah Jazz, ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 106-104'lük skorla geçerek sezonun 5. galibiyetini elde etti.


Jazz'da Donovan Mitchell 24 sayı, 8 asist ve 5 ribaunt, Bojan Bogdanovic 20 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Joe Ingles 16, Mike Conley 15 sayı ile galibiyete katkı verirken, Rudy Gobert ise 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı.


Sezonun 2. mağlubiyetini alan 5 galibiyetli Philadelphia 76ers'ta cezasının sona ermesinin ardından yeniden forma giyen Joel Embiid 27 sayı ve 16 ribauntla double-double yaparken, Josh Richardson 24 sayı, Tobias Harris 16 sayı ve 7 ribaunt, oyuna sonradan girerek yaklaşık 25 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 6 sayı ve 3 ribauntla maçı tamamladı.


- Clippers ilk kez evinde kaybetti


Milwaukee Bucks, sezonun 6. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 129-124 mağlup ederek kazandı.


Doğu Konferansında 2. sıraya yükselen Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 38 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle galibiyette başrolü oynarken, George Hill 24, Eric Bledsoe 20, Kyle Korver 14 sayı, Brook Lopez ise 11 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise sonradan girerek yaklaşık 14 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayı, 5 ribaunt ve 1 blokla tamamladı.


Bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Clippers'ta Montrezl Harrell 34 sayı ve 13 ribaunt, Lou Williams 34 sayı ve 11 asist, Patrick Beverley ise 20 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Indiana Pacers- Washington Wizards: 121-106


Detroit Pistons- New York Knicks: 122-102


Toronto Raptors- Sacramento Kings: 124-120


Houston Rockets-Golden State Warriors: 129-112


Atlanta Hawks- Chicago Bulls: 93-113


Memphis Grizzlies- Minnesota Timberwolves: 137-121


Dallas Mavericks- Orlando Magic: 107-106


Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 106-104


Los Angeles Clippers-Milwaukee Bucks 124-129

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Houston Rockets, Philadelphia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:00 
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