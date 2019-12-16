NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'ın deplasmanda galibiyet serisi 14 maça çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'ın deplasmanda galibiyet serisi 14 maça çıktı! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'ın deplasmanda galibiyet serisi 14 maça çıktı!

6 saat önce

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks'u LeBron James ve Anthony Davis'in etkili oyunuyla 101-96 mağlup etti.

NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'ın deplasmanda galibiyet serisi 14 maça çıktı!, System.String[]

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks'u LeBron James ve Anthony Davis'in etkili oyunuyla 101-96 mağlup etti.


Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı.


Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers'ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz'ın (15) serisi yer alıyor.


Lakers'ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı.


Hawks'ta ise Trae Young'ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.


- Furkan 4 sayıyla oynadı


Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri Brooklyn Nets deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.


Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...


New Orleans Pelicans- Orlando Magic: 119-130


Indiana Pacers- Charlotte Hornets: 107-85


Atlanta Hawks- Los Angeles Lakers: 96-101


Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89


Denver Nuggets- New York Knicks: 111-105


Golden State Warriors- Sacramento Kings: 79-100


Anthony Davis, Philadelphia, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:12 
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