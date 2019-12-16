NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'ın deplasmanda galibiyet serisi 14 maça çıktı!

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Lakers, konuk olduğu Hawks'u LeBron James ve Anthony Davis'in etkili oyunuyla 101-96 mağlup etti.



Dış saha galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkaran Lakers, lig tarihinin bu alandaki 3. en iyi derecesine ulaştı.



Listenin zirvesinde 1971-72 sezonundaki Lakers'ın (16), ikinci sırasında ise 1994-95 sezonundaki Jazz'ın (15) serisi yer alıyor.



Lakers'ta James 32 sayı, 13 ribaunt, 7 asist, Davis de 27 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza attı.



Hawks'ta ise Trae Young'ın 30 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.



- Furkan 4 sayıyla oynadı



Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 109-89 kaybettikleri Brooklyn Nets deplasmanında, kenardan gelerek 4 sayı kaydetti.



Dün gece alınan sonuçlar şu şekilde...



New Orleans Pelicans- Orlando Magic: 119-130



Indiana Pacers- Charlotte Hornets: 107-85



Atlanta Hawks- Los Angeles Lakers: 96-101



Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 109-89



Denver Nuggets- New York Knicks: 111-105



Golden State Warriors- Sacramento Kings: 79-100



