NBA'de gecenin sonuçları | Lakers'tan üst üste 7. galibiyet...

Sezonun formda takımlarından Los Angeles Lakers, konuk ettiği Miami Heat'i 95-80'lik skorla geçerek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.



Üst üste 7. galibiyetini alan Lakers'ta Anthony Davis 26 sayı, 7 asist ve 8 ribaunt, LeBron James ise 25 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.



- Furkan Korkmaz'ın 12 sayısı yetmedi



Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Philadelphia 76ers, deplasmanda Denver Nuggets'a 100-97 kaybetti.



Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz 12 sayı atarken, Joel Embiid 19 sayı ve 15 ribauntla "double double" yaptı.



Ev sahibinde ise Nikola Jokic 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.



- Cleveland, Cedi Osman'ın 11 sayı attığı maçta kazandı



Günün diğer Doğu Konferansı mücadelesinde Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards'ı 113-100 mağlup etti.



Bu sezon 3. galibiyetini alan Cavaliers'ta Tristan Thompson 21, Kevin Love ise 16 sayı ile galibiyetin mimarları oldu. Milli basketbolcu Cedi Osman ise mücadelede 11 sayı, 4 asist ve 3 ribauntluk performans sergiledi.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 100-113



Orlando Magic- Memphis Grizzlies: 118-86



Indiana Pacers- Detroit Pistons: 112-106



Atlanta Hawks- Sacramento Kings: 109-121



Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors: 125-119



New Orleans Pelicans- Toronto Raptors: 104-122



Dallas Mavericks- New York Knicks: 102-106



Utah Jazz- Milwaukee Bucks: 103-100



Denver Nuggets-Philadelphia 76ers: 100-97



Portland Trail Blazers- Brooklyn Nets: 115-119



Miami Heat- Los Angeles Lakers: 80-95

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