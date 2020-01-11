NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı!

NBA'e 10 maçla devam edildi.



Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i 129-114 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.



LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyle Kuzma ise takımına 26 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi.



Toplam isabetli şutu 12 bin 197'ye yükselen James, bu alanda 12 bin 192 isabetli şutu olan Michael Jordan'ı geride bırakarak 4. oldu. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837), Karl Malone (13 bin 528) ve Wilt Chamberlain (12 bin 681) yer alıyor.



Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.



- Sonuçlar



Atlanta Hawks- Washington Wizards: 101-111



New Orleans Pelicans- New York Knicks: 123-111



Miami Heat- Brooklyn Nets: 113-117



Indiana Pacers- Chicago Bulls: 116-105



San Antonio Spurs- Memphis Grizzlies: 121-134



Orlando Magic- Phoenix Suns: 94-98



Charlotte Hornets- Utah Jazz: 92-109



Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 129-114



Milwaukee Bucks- Sacramento Kings: 127-106



Golden State Warriors- Los Angeles Clippers: 100-109



Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...