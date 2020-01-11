NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı!

6 saat önce

NBA'e 10 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James, Michael Jordan'ı geride bıraktı!, System.String[]

NBA'e 10 maçla devam edildi.


Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks'i 129-114 yenerek üst üste 7. galibiyetini aldı.


LeBron James, mücadelede 35 sayı ve 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Kyle Kuzma ise takımına 26 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi.


Toplam isabetli şutu 12 bin 197'ye yükselen James, bu alanda 12 bin 192 isabetli şutu olan Michael Jordan'ı geride bırakarak 4. oldu. Listenin ilk 3 sırasında Kareem Abdul-Jabbar (15 bin 837), Karl Malone (13 bin 528) ve Wilt Chamberlain (12 bin 681) yer alıyor.


Dallas Mavericks'te ise Luka Doncic 25 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle oynadı.


- Sonuçlar


Atlanta Hawks- Washington Wizards: 101-111


New Orleans Pelicans- New York Knicks: 123-111


Miami Heat- Brooklyn Nets: 113-117


Indiana Pacers- Chicago Bulls: 116-105


San Antonio Spurs- Memphis Grizzlies: 121-134


Orlando Magic- Phoenix Suns: 94-98


Charlotte Hornets- Utah Jazz: 92-109


Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 129-114


Milwaukee Bucks- Sacramento Kings: 127-106


Golden State Warriors- Los Angeles Clippers: 100-109


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Michael Jordan, Kyle Kuzma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:33 
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