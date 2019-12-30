NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James tarihe geçti! 9'ar bin asist ve ribaunt... - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James tarihe geçti! 9'ar bin asist ve ribaunt... - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James tarihe geçti! 9'ar bin asist ve ribaunt...

6 saat önce

NBA'e 5 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçları | LeBron James tarihe geçti! 9'ar bin asist ve ribaunt..., System.String[]

NBA'e 5 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers'ın sahasında Mavericks'i 108-95 yendiği mücadelede 13 sayı, 13 asist, 6 ribauntla oynayan LeBron James, NBA'de 9 bin asist barajını geçen 9. basketbolcu oldu. Bu alanda James'in önünde John Stockton (15 bin 806), Jason Kidd (12 bin 91), Steve Nash (10 bin 335), Mark Jackson (10 bin 334), Magic Johnson (10 bin 141), Oscar Robertson (9 bin 887), Chris Paul (9 bin 389) ve Isiah Thomas (9 bin 61) yer aldı.


Kariyeri boyunca 9 bin 120 ribaunt alan ve Mavericks maçıyla 9 bin 9 asiste ulaşan James, NBA tarihinde 9'ar bin asist ve ribaundu geçen ilk oyuncu olma unvanına erişti.


Sezonun 26. maçını kazanan Lakers'ta Anthony Davis 23, Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.


Mavericks'te Luka Doncic'in 19, Delon Wright'ın 14 sayısı sezonun 11. mağlubiyetini engelleyemedi.


NBA'e 6 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Toronto Raptors- Oklahoma City Thunder: 97-98


Memphis Grizzlies- Charlotte Hornets: 117-104


New Orleans Pelicans- Houston Rockets: 127-112


Denver Nuggets- Sacramento Kings: 120-115


Los Angeles Lakers- Dallas Mavericks: 108-95


Michael Jackson, Jason Kidd, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:10 
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