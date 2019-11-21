NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic tarihe geçti!

Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti.



Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu.



Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti.



Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.



FURKAN GALİP, CEDİ MAĞLUP!



Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle tamamladı.



Cleveland Cavalierslı Cedi Osman ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 3 top çalmayla bitirdi.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Washington Wizards- San Antonio Spurs: 138-132



Philadelphia 76ers- New York Knicks: 109-104



Brooklyn Nets- Charlotte Hornets: 101-91



Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-100



Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 142-94



Atlanta Hawks- Milwaukee Bucks: 127-135



Toronto Raptors- Orlando Magic: 113-97



Chicago Bulls- Detroit Pistons: 109-89



Minnesota Timberwolves- Utah Jazz: 95-103



Denver Nuggets- Houston Rockets: 105-95



Los Angeles Clippers- Boston Celtics: 107-104 (Uzatmada)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,