Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic tarihe geçti!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic tarihe geçti! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic tarihe geçti!

6 saat önce

Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti.

NBA'de gecenin sonuçları | Luka Doncic tarihe geçti!, System.String[]

Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti.


Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu.


Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti.


Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.


FURKAN GALİP, CEDİ MAĞLUP!


Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle tamamladı.


Cleveland Cavalierslı Cedi Osman ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 3 top çalmayla bitirdi.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Washington Wizards- San Antonio Spurs: 138-132


Philadelphia 76ers- New York Knicks: 109-104


Brooklyn Nets- Charlotte Hornets: 101-91


Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-100


Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 142-94


Atlanta Hawks- Milwaukee Bucks: 127-135


Toronto Raptors- Orlando Magic: 113-97


Chicago Bulls- Detroit Pistons: 109-89


Minnesota Timberwolves- Utah Jazz: 95-103


Denver Nuggets- Houston Rockets: 105-95


Los Angeles Clippers- Boston Celtics: 107-104 (Uzatmada)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

New York Knicks, Tim Hardaway, Philadelphia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:06 
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