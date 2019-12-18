NBA'de gecenin sonuçları | New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu!

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sıralarında yer alan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı maçta Brooklyn Nets' 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı.



Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets'te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı.



New Orleans Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.



Los Angeles Lakers'ın deplasman galibiyeti serisi bitti



Indiana Pacers'a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers'ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.



Pacers'ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.



Lakers'ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.



NBA'e 9 maçla devam edilecek.



Sonuçlar



Charlotte Hornets- Sacramento Kings: 110-102



Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102



New York Knicks- Atlanta Hawks: 143-120



New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108



Utah Jazz- Orlando Magic: 109-102



Los Angeles Clippers- Phoenix Suns: 120-99



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