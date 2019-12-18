NBA'de gecenin sonuçları | New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu!

7 saat önce

NBA'e 6 maçla devam edildi.

NBA'de gecenin sonuçları | New Orleans Pelicans kazanmayı unuttu!, System.String[]

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın son sıralarında yer alan New Orleans Pelicans, evinde oynadığı maçta Brooklyn Nets' 7 sayı farkla kaybederek üst üste 13. yenilgisini aldı.


Bu sezon 15. galibiyetini elde eden Brooklyn Nets'te Spencer Dinwiddie 31, Joe Harris ise 24 sayıyla oynadı.


New Orleans Pelicans'ta Brandon Ingram'ın 22 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.


Los Angeles Lakers'ın deplasman galibiyeti serisi bitti


Indiana Pacers'a 105-102 yenilen Los Angeles Lakers'ın 14 maçlık deplasman galibiyeti serisi sona erdi.


Pacers'ta Domantas Sabonis, 26 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparak galibiyetin mimarı oldu.


Lakers'ta LeBron James ise 22 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistlik performans sergiledi.


NBA'e 9 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Charlotte Hornets- Sacramento Kings: 110-102


Indiana Pacers-Los Angeles Lakers: 105-102


New York Knicks- Atlanta Hawks: 143-120


New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 101-108


Utah Jazz- Orlando Magic: 109-102


Los Angeles Clippers- Phoenix Suns: 120-99


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:22 
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