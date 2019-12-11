NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi!

6 saat önce

Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup etti ve toplamda 18. galibiyetini elde etti.

NBA'de gecenin sonuçları | Philadelphia 76ers sahasında yine kaybetmedi!, System.String[]

Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup etti ve toplamda 18. galibiyetini elde etti.


Ev sahibi ekipte 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 6 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadığı mücadelede, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Tobias Harris, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.


Nuggets'da ise Will Barton 26 sayı, Nikola Jokic 15 sayı, 11 asitlik performans sergiledi.


Dün gece alınan sonuçlar şöyle:


Charlotte Hornets - Washington Wizards: 114-107


Philadelphia 76ers - Denver Nuggets: 97-92


Miami Heat - Atlanta Hawks: 135-121


Portland Trail Blazers - New York Knicks: 115-87


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Furkan Korkmaz, Denver Nuggets, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:44 
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