NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!

Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.



Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.



Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.



Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...



Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97



Indiana Pacers- Oklahoma City Thunder: 111-85



Miami Heat- Detroit Pistons: 117-108



Chicago Bulls- New York Knicks: 120-102



Utah Jazz- Brooklyn Nets: 119-114



Denver Nuggets- Atlanta Hawks: 121-125



Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 115-123



Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 107-99

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