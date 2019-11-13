Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!
Son Dakika Spor NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz! - Son Dakika Spor

NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!

6 saat önce

Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.

NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!, System.String[]

Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.


Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.


Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...


Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97


Indiana Pacers- Oklahoma City Thunder: 111-85


Miami Heat- Detroit Pistons: 117-108


Chicago Bulls- New York Knicks: 120-102


Utah Jazz- Brooklyn Nets: 119-114


Denver Nuggets- Atlanta Hawks: 121-125


Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 115-123


Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 107-99

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Cleveland Cavaliers, Philadelphia, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


NBA'de Türk derbisini Furkan Korkmaz kazandı
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu! Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA'de gecenin sonuçları | Türk Derbisi'nde kazanan Furkan Korkmaz!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]