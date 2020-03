NBA'de geride kalan haftanın iyileri ve kötüleri | NBA karnesi #18

Haftalar geçiyor ama takımlar için kritik alanlar değişmiyor. Normal sezonun son gününe kadar Batı Konferansı’nın sekizinci sırası veya Doğu Konferansı’nda play-off şeması değişmeye açık olarak kalacak. Takımların kalan maçı sayıları değişiyor ama her takım için ortalama 22 maç kaldığını söylersek pek de yanlış olmaz. Bu kısımdan sonra yaşanabilecek her sakatlık oldukça kritik. İyi tempo yakalamanın da ayrı bir önemi olacak. All-Star sonrası çoğunlukla her takımın vites arttırmaya çalıştığı notlar için lütfen önden buyurun.

Hepsi pekiyiler

Sacramento Kings

Sezonun son çeyreğine girmek üzereyiz ve Sacramento Kings aslında play-off yapması gereken bir takım olduğunu yeni fark etmiş durumda. Geçtiğimiz hafta dört maçlık deplasman turunda Los Angeles Clippers, Golden State Warriors ve Memphis Grizzlies’ı yenmeyi başardılar. Tek kaybettikleri Oklahoma City Thunder maçını ise ucu ucuna kaybettiler. Kings’in sezon boyu gösterdiği istikrarsızlığa bakacak olursak, dört maçlık muhteşem bir performanstan bahsedebiliriz.

Sezon başlarken Marvin Bagley’in pota altında etkili bir performans göstermesi bekleniyordu ama Bagley, -biraz da- sakatlıklardan dolayı istenen etkiyi gerçekleştiremedi. Onun yokluğunda sezonun belli bir kısmını Richaun Holmes layığıyla taşıdı ve o da sakatlanınca sıra Harry Giles’a geldi. Giles, rotasyonun ön sıralarında değildi ama son dönemde gösterdiği performansla takımına iyi katkı sağladığı söylenebilir. Onun dışında Portland Trail Blazers’tan takasla gelen Kent Bazemore da en azından yeni takımında biraz daha basketbolla alakadar gözüküyor.

Boston Celtics

Boston Celtics, haftalık performanstan ziyade, Jayson Tatum’ın olağanüstü performansıyla birlikte değişik bir konuma oturmuş durumda. Kemba Walker’ın sakatlık sebebiyle olmadığı bu dönemde takımın skor yükünü hakkıyla taşıyan Tatum, Celtics’i Doğu Konferansı’nda Toronto Raptors’ın hemen altına sabitledi. Tatum’ın dışında Daniel Theis’ın da ortaya koyduğu muhteşem performans, Celtics’in en büyük sorunu olan pota altı kısmını şimdilik kapatmış gibi gösteriyor.

Brad Stevens olduğu sürece bu takımın play-off’larda sürpriz yapma kapasitesi her daim vardı ama son dönemde gelen bu performanslarla birlikte Celtics, her takımın korkacağı bir rakibe dönüşmüş durumda. Play-off’ta nereye kadar gidebilirler kestirmek zor. Ancak onları takip etmek gerçekten eğlenceli olacak.

New Orleans Pelicans

New Orleans Pelicans beklenen rüzgârı yakalamış gibi duruyor. Rüzgârı yaratan elbette tombul görünümlü, fiziksel anomali Zion Williamson ama diğer parçalardan da bahsetmemek olmaz. Jrue Holiday sezon başından beri istikrarsız bir form grafiği sergiliyordu ve Zion’un takıma katılmasıyla birlikte o da daha iyi bir role oturmuş oldu. Holiday, yaratandan ziyade tamamlayan olunca ligin en değerli oyuncularından biri olabiliyor bu konuda. Çiçeği burnundaki All-Star’ımız Brandon Ingram, tombul çocuğun gelmesiyle birlikte hafif bir sallandı fakat son dönemde o da tekrar eski seviyesine göz kırpmaya başladı.

Batı play-off’una son sıradan bilet almak isteyen her takım sakatlık problemleriyle boğuşuyor. Pelicans’ı bu furyadan uzak zannederken, J.J. Redick’in en az iki hafta takımda yer alamayacağı haberi geldi. Redick süre bakımından çok yer kaplamıyor olabilir ama bu takımın geometrisi için en gerekli isimlerden biri.

Otur sıfırlar

Memphis Grizzlies

Beş maçlık yenilgi serisinin sonunda Los Angeles Lakers’ı yendiler ama tehlike çanları onlar için çalıyor. Hafta başında Jaren Jackson Jr.’ın sakatlık sebebiyle iki hafta oynamayacağı belirtildi. Haftanın devamında Brandon Clarke da sakatlar kervanına katıldı. Solomon Hill ve Jae Crowder zaten takasla Miami Heat’in yolunu tuttu ve onlara karşılık alınan Justise Winslow’un bu sezon ne kadar oynayabileceği belli değil.

Memphis Grizzlies sezonun en güzel hikâyelerinden biri fakat gerek kalan maçlarının zorluğu gerekse yaşadıkları sakatlık problemleri sebebiyle bulundukları yere tutunmaları çok zor olacak. Play-off’ta olup olmayacaklarını yakın zamanda göreceğiz ama onlar her şekilde kazanmış olacak. Kimi takımların 10-15 senedir yeniden yapılanmaya çalıştıklarını düşünürsek, Grizzlies bunu kısa bir sürede halletmiş gözüküyor.

Brooklyn Nets

Kyrie Irving’in sezonu kapatmasıyla birlikte Brooklyn Nets de takım olarak vites düşmüş oldu. Sezonun ilk kısmına dönecek olursak, Irving sakatlandığı zaman Spencer Dinwiddie takımın liderliğini alıp takımı da fena taşımamıştı. Bu sefer de senaryo buraya doğru dönüşebilir, sonuçta Kevin Durant’i bu sezonluk saymazsak Kyrie dışında sakat oyuncuları yok. Ama başlangıç pek de iyi olmadı. Dört maç üst üste kaybederek yerlerini Orlando Magic’e kaptırmış oldular.

Brooklyn Nets için bu sezon mühim değildi, bu herkesin bildiği veya duyduğu bir gerçek. Sonuçta Durant parkeye çıkana dek bu takım asıl potansiyeline ve kurulma sebebine ulaşmış olmayacak. Bunlar gayet yerinde gerekçeler. Ancak bu takım eskaza Washington Wizards’a falan yerini kaptırmasın bir zahmet! Doğu Konferansı’nın durumu geçtiğimiz senelere nazaran düzeliyor ama aşağı sıralar takip edenler için hâlen acı vadediyor.

Portland Trail Blazers

Damian Lillard formayı sakatlık sebebiyle çıkarttı ve Trail Blazers kıvranmaya başladı. Açıkçası fikstürleri de bu kısımda onlara yardımcı olmadı. All-Star sonrası kazanabildikleri tek maç Detroit Pistons maçı oldu. C.J. McCollum, partneri Lillard’ın yokluğunda takımın yükünü taşımaya çalışıyor ama o yük onun omuzlarına epey fazla geliyor. Carmelo Anthony de bu ara düşük yüzdeli oynuyor. Aslında eski takımlarından biri bu ara Trail Blazers’a rakip olsaydı, Carmelo mesaj maçına çıkabilirdi, ancak o da olmadı maalesef. Dünyanın en umursamaz oyuncularından olan Hassan Whiteside, bu periyotta daha iyi oynamaya başladı sanki ama -yalancı çoban misali- kendisine inanamıyoruz.

Trail Blazers’ın önünde gayet iyi bir dönem var fikstür açısından. Ve bunu değerlendirebilmek için kahramanlarına ihtiyaç duyuyorlar. Lillard sahaya çıktığı zaman yanında iki destekçisini daha bulabilir. Zach Collins ve Jusuf Nurkic’in sahaya dönecekleri vakit gittikçe yaklaşıyor.