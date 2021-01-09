NBA'de Golden State Warriors, 22 sayı geriden gelerek kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, 22 sayı geriye düştüğü mücadelede Los Angeles Clippers'ı 115-105 mağlup etti.

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