Son Dakika Haberleri: NBA'de Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors ilk kez şampiyon oldu
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NBA'de Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors ilk kez şampiyon oldu

2 saat önce

NBA şampiyonluğu Kanada'ya gitti: The Toronto Raptors son şampiyon Golden State Warriors'ı devirdi

NBA'de Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors ilk kez şampiyon oldu, System.String[]
Kanada ekibi The Toronto Raptors, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de şampiyon oldu. The Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı Play-offlar'da 4-2'lik seri ile mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Seriyi kaybeden Golden State Warriors, son iki yıldır NBA'in zirvesindeydi.

Kanada'nın NBA'deki tek temsilcisi Toronto son maçta Golden State'i 114-110 yenerek bu ekibin son 5 yılda 4. kez şampiyon olmasının önüne geçti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38 
Toronto, Spor
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