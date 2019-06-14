NBA'de Golden State Warriors'ı 114-110 yenen Toronto Raptors ilk kez şampiyon oldu
2 saat önce
NBA şampiyonluğu Kanada'ya gitti: The Toronto Raptors son şampiyon Golden State Warriors'ı devirdi
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:38
ekibi The Toronto Raptors
, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de şampiyon oldu. The Toronto Raptors, Golden State Warriors'ı Play-offlar'da 4-2'lik seri ile mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşadı. Seriyi kaybeden Golden State Warriors, son iki yıldır NBA'in zirvesindeydi.
Kanada'nın NBA'deki tek temsilcisi Toronto son maçta Golden State'i 114-110 yenerek bu ekibin son 5 yılda 4. kez şampiyon olmasının önüne geçti.
NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu
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