NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı - Son Dakika

NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı

15.04.2021 11:33
NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 42 sayısının yardımıyla Oklahoma City Thunder'ı 147-109 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 42 sayısının yardımıyla Oklahoma City Thunder'ı 147-109 mağlup etti.

NBA'e 12 maçla devam edildi. Golden State Warriors'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 38 sayı farkla mağlup ederek sezonun 27. galibiyetine ulaştığı maçta Curry, üstün performansıyla yeni rekorlara imza attı.

Yalnızca üç çeyrekte forma giymesine rağmen karşılaşmayı 42 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla tamamlayarak galibiyette başrolü oynayan Curry, son 3 maçında toplam 29 üçlüğe imza atarak bu alanda NBA rekoru kırdı.

Bu maçta Curry, 6'dan fazlası üçlük olmak üzere bir periyotta tüm atışlarında isabet bularak NBA'de son 20 yıl içinde bunu başaran takım arkadaşı Klay Thompson'dan sonra ikinci oyuncu da oldu. Jordan Poole 17, Andrew Wiggins 16, Kent Bazemore 15 sayı, Draymond Green ise 16 asist, 12 sayı ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak galibiyete katkı verdi.

Üst üste 8. maçını kaybeden Thunder'da Darius Bazley 22 sayı ve 8 ribaunt, Moses Brown ise 18 sayı ve 12 ribauntla maçı tamamladı.

Doğu'nun zirve yarışında kazanan Sixers

Doğu Konferası'nda zirve mücadelesi veren takımlardan Philadelphia 76ers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 123-117 mağlup ederek sezonun 38. galibiyetini elde etti.

Konferansında ilk sırada yer alan Sixers'ta Joel Embiid 39 sayı ve 13 ribaunt, Tobias Harris 26 sayı, Ben Simmons 17 sayı ve 9 asist, oyuna sonradan girerek 22 dakika sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 3'er asist ve ribaunt, 2 top çalma kaydetti.

37 galibiyet ve 18 mağlubiyetli Nets'te yıldız oyuncular Kevin Durant ve James Harden sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken, Kyrie Irving 37 sayı ve 9 asist, Landry Shamet 17, Bruce Brown 14 sayı, DeAndre Jordan 12 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Mavericks, Doncic'in son saniye basketiyle kazandı

Play-off'lara kalma mücadelesi veren Dallas Mavericks, Luka Doncic'in son saniyede dengesiz bir pozisyonda olmasına rağmen attığı üçlüğün yardımıyla FedEx Forum Stadı'nda konuk olduğu Memphis Grizzlies'i 114-113 yendi.

Sezonun 30. galibiyetini elde eden Mavericks'te Doncic 29 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 21 sayı ve 6 ribaunt ile takımının en skorer oyuncuları oldu.

Bu sezon 26. kez kaybeden Grizzlies'ta Grayson Allen 23 sayı, Jonas Valanciunas 19 sayı ve 15 ribaunt, Ja Morant ise 17 sayı, 5 asist, 4 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves- Milwaukee Bucks: 105-130

Charlotte Hornets- Cleveland Cavaliers: 90-103

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 123-117

Toronto Raptors- San Antonio Spurs: 117-112

Detroit Pistons- Los Angeles Clippers: 98-100

Chicago Bulls- Orlando Magic: 106-115

New Orleans Pelicans- New York Knicks: 106-116

Houston Rockets- Indiana Pacers: 124-132

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 109-147

Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 113-114

Denver Nuggets- Miami Heat: 123-106

Sacramento Kings- Washington Wizards: 111-123

Amerikan Basketbol Ligi, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Stephen Curry, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Golden State Warriors'ı galibiyete Stephen Curry taşıdı - Son Dakika Spor


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