Son Dakika Haberleri: NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi
Son Dakika Spor NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi - Son Dakika Spor

NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi

6 saat önce

NBA'e 8 maçla devam edildi.

NBA'de günün sonuçlar | Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi, System.String[]

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştığı maçta Timberwolves'u 142-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 21. galibiyetini aldı.


Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 13 asist, 4 ribaunt, Alex Caruso 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.


Art arda 4, bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Andrew Wiggins 19'ar, Josh Okogie 18 sayı kaydetti.


Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 110-104'lük skorla geçtiği mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.


NBA'e 9 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Brooklyn Nets- Denver Nuggets: 105-102


Charlotte Hornets- Atlanta Hawks: 107-122


Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 110-104


Washington Wizards- Los Angeles Clippers: 119-135


Miami Heat- Chicago Bulls: 110-105


Dallas Mavericks- Sacramento Kings: 106-110


Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder: 96-108


Los Angeles Lakers- Minnesota Timberwolves: 142-125


Toronto Raptors, Anthony Davis, Lakers, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:21 
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