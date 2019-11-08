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NBA'de günün sonuçları

7 saat önce

NBA'de Boston Celtics, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

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NBA'de Boston Celtics, Spectrum Center'da karşılaştığı Charlotte Hornets'i 108-87 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini aldı.

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşma ile devam etti. Boston Celtics, deplasmanda karşılaştığı Charlotte Hornets'i 108-87'lik skorla mağlup ederek 7. maçında 6. galibiyetini elde etti. Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 9 ribaund, Gordon Hayward 20 sayı, 10 ribaund ile mücadele etti. Ligde 4. yenilgisini alan Charlotte'ta ise Miles Bridges 18 sayı, 10 ribaund ve Devonte Graham 15 sayı, 4 ribaund ile oynayarak takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 87 - Boston Celtics: 108

San Antonio Spurs: 121 - Oklahoma City Thunder: 112

Phoenix Suns: 108 - Miami Heat: 124

Los Angeles Clippers: 107 - Portland Trail Blazers: 101

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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