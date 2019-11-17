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NBA'de günün sonuçları

6 saat önce

Houston Rockets, Target Center'da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 125-105 yenerek üst üste 7. toplamda da 10. galibiyetini aldı.

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Houston Rockets, Target Center'da karşı karşıya geldiği Minnesota Timberwolves'u 125-105 yenerek üst üste 7. toplamda da 10. galibiyetini aldı. Houston'da yıldız basketbolcu James Harden 49 sayı, 6 asist, 5 ribaund ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda karşılaştığı Indiana Pacers'ı 102-83'lük skorla mağlup etti. Alınan sonuçla Milwaukee ligdeki 9. galibiyetini elde etti. Ersan İlyasova mücadeleyi 6 sayı, 1 asist ve 1 ribaund ile tamamlarken, Giannis Antetokounmpo 26 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı. Bu sezon 6. mağlubiyetini alan Pacers'ta ise Myles Turner 16 sayı ve 11 ribaund ile mücadele etti.

JAMES HARDEN'DAN 49 SAYI

Houston Rockets, Minnesota Timberwolves'u deplasmanda 125-105 yenerek üst üste 7. toplamda da 10. galibiyetini aldı. Houston'da James Harden 49 sayı, 6 asist, 5 ribaundla etkili bir performans sergiledi. Minnesota'da ise Karl-Anthony Towns 27 sayı ve 15 ribaundla double-double yaptı.

NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI ŞÖYLE:

Chicago Bulls: 111 - Brooklyn Nets: 117

Indiana Pacers: 83 - Milwaukee Bucks: 102

New York Knicks: 102 - Charlotte Hornets: 103

Miami Heat: 109 - New Orleans Pelicans: 94

Minnesota Timberwolves: 105 - Houston Rockets: 125

San Antonio Spurs: 116 - Portland Trail Blazers: 121

Dallas Mavericks: 110 - Toronto Raptors: 102

Los Angeles Clippers 150 - Atlanta Hawks: 101

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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