NBA'de günün sonuçları | "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de günün sonuçları | 'Türk derbisi'nin galibi Ersan'ın takımı - Son Dakika Spor

NBA'de günün sonuçları | "Türk derbisi"nin galibi Ersan'ın takımı

6 saat önce

NBA'e 8 maçla devam edildi.

NBA'de günün sonuçları |

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi kazanarak üst üste 18. galibiyetini aldı.


6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayı, Khris Middleton 24 sayı, 6 asistle öne çıktı. Ersan da kenardan gelerek 11 sayı, 3 ribaunt, 2 asist üretti.


Cavaliers'ta Kevin Porter 15, Jordan Clarkson 13 sayı kaydetti. Cedi ise ilk 5'te başladığı müsabakayı, 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle tamamladı.


Mavericks hem Doncic'i hem de maçı kaybetti


Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Dallas Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, Miami Heat ile oynadıkları karşılaşmanın 2. dakikasında bir talihsizlik yaşadı. Sağ ayak bileği burkulan 20 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.


Misafir takım Heat, 112-112'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-118 kazandı.


Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asistle oynayan Jimmy Butler, 19 sayı, 6 ribaunt üreten Tyler Herro ve 18 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bam Adebayo taşıdı.


Mavericks'te Tim Hardaway 28 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.


Sonuçlar


Phoenix Suns- San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)


Toronto Raptors- Brooklyn Nets: 110-102


Chicago Bulls- Los Angeles Clippers: 109-106


Memphis Grizzlies- Washington Wizards: 128-111


Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)


Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108


Houston Rockets- Detroit Pistons: 107-115


Denver Nuggets- Oklahoma City Thunder: 110-102


Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:21 
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