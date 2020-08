NBA'de haftanın maçlarını kaçırmayın

Basketbol severlerin merakla beklediği NBA karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın ilk karşılaşması 3 Ağustos saat 20: 30'da Toronto – Miami arasında gerçekleşecek. NBA'de A Milli Takımımızı temsil eden basketbolcularımızdan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği ve şu anda 54 galibiyet ile Doğu Konferası'nda liderliği göğüsleyen Milwaukee Bucks 4 Ağustos Salı günü saat 20.30'da Brooklyn karşısında mücadele etmek için sahaya çıkacak.

Hemen ardından Milwaukee Bucks 6 Ağustos Perşembe günü saat 23.00'da Miami ile oynayacak. Milwaukee Bucks, 54 galibiyet ile Doğu Konferası'nda liderliği göğüslüyor. NBA'de çekişmeli geçen sezonda Batı Konferası'nda 50 puanla liderliğini sürdüren Los Angeles Lakers ise 5 Ağustos Çarşamba'yı 6 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece saat 01.30 Oklahoma City ile, 6 Ağustos Perşembe'yi 7 Ağustos Cuma'ya bağlayan gece saat 04.00'de ise Houston ile nefesleri kesen bir zirve mücadelesi vermeye devam edecek.

NBA dışında, Premier Lig, F1, Moto GP gibi daha birçok önemli spor organizasyonunu kullanıcılarıyla buluşturan S Sport Plus'ta, basketbolseverler maçları canlı olarak ya da maçlar biter bitmez Tekrar-İzle özelliğiyle istedikleri zaman; akıllı telefon, PC ya da geniş ekran seçenekleriyle istedikleri yerde izleyebiliyor. Çoklu ekran özelliğine sahip S Sport Plus, farklı cihazlardan da oturum açma imkanı sunarak,izlemeye başladığınız maçı kaldığınız yerden takip etmenizi sağlıyor.

NBA'de Bu Hafta Canlı Yayınlanacak Maçlar:

3 AĞUSTOS PAZARTESİ

20.30 TORONTO- MIAMI

01.30 MEMPHIS- NEW ORLEANS

4 AĞUSTOS SALI

20.30 BROOKLYN-MILWAUKEE

04.00 HOUSTON-PORTLAND

5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

21.30 MEMPHIS-UTAH JAZZ

01.30 OKLAHOMA CITY-LA LAKERS

6 AĞUSTOS PERŞEMBE

23.00 MIAMI-MILWAUKEE

01.30 LA CLIPPERS-DALLAS

04.00 LA LAKERS-HOUSTON

7 AĞUSTOS CUMA

20.00 UTAH JAZZ-SAN ANTONIO

00.00 SACRAMENTO-BROOKLYN

04.00 BOSTON-TORONTO

8 AĞUSTOS CUMARTESİ

20.00 LA CLIPPERS-PORTLAND

22.30 UTAH JAZZ- DENVER

01.00 LA LAKERS-INDIANA

03.30 MILWAUKEE-DALLAS

9 AĞUSTOS PAZAR

21.00 MEMPHIS-TORONTO

01.30 PHILADELPHIA-PORTLAND

