NBA'de haftanın oyuncuları Lillard ve Durant

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dördüncü haftanın oyuncuları Batı Konferansı'nda Damian Lillard ve Doğu Konferansı'nda ise Kevin Durant oldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, dördüncü haftayı 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle kapatan Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard, 3 maçını da kazanan Brooklyn Nets'te ise Kevin Durant haftanın oyuncusu seçildi.

Blazers'ın oyun kurucusu Lillard, dördüncü haftada 30.3 sayı, 7.3 asist ve 5.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Nets'in all-star oyuncusu Durant ise 34 sayı, 8 asist ortalamalarının yanı sıra yüzde 61,3 şut isabetiyle takımının galibiyetlerine katkı sağladı.