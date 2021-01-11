NBA'de Hawks forması giyen Bogdanovic dizinden sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün oynanan Charlotte Hornets maçının 2. çeyreğinde sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Bogdanovic'in MR sonuçları belli oldu.

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