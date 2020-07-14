NBA'de iki isimde koronavirüs çıktı! Richaun Holmes ve Bruno Caboclo iddiası - Son Dakika

NBA'de iki isimde koronavirüs çıktı! Richaun Holmes ve Bruno Caboclo iddiası

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 7 Temmuz'dan bu yana Orlando şehrindeki kampa gelen 322 basketbolcuya uygulanan Kovid-19 testlerinde iki pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Protokollere uymayarak kamp alanından ayrıldığı tespit edilen söz konusu iki oyuncunun yeniden karantinaya alındığı ifade edildi.

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ABD basınında sonuçları pozitif çıkan oyuncuların, Sacramento Kings'ten Richaun Holmes ve Houston Rockets'tan Bruno Caboclo olduğu öne sürüldü.


Öte yandan sosyal medyadan açıklamada bulunan Richaun Holmes, kendisine gelen yemeği teslim almak için kamptan kazara ayrıldığını belirterek davranışı yüzünden özür diledi.


NBA'de koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan 2019-2020 sezonu, 31 Temmuz'dan itibaren Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 22 takımın mücadele edeceği maçlarla yeniden başlayacak. Takımlar, sezon hazırlıklarını NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta sürdürüyor.


Sacramento Kings, Houston Rockets, Orlando Magic, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:48 

Son Dakika Spor NBA'de iki isimde koronavirüs çıktı! Richaun Holmes ve Bruno Caboclo iddiası - Son Dakika Spor
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