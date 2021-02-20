NBA'de Jazz'ı, Clippers durdurdu

Nuggets'ta kariyer rekoru kıran Jamal Murray, 50 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Nikola Jokic 16 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı.

Tobias Harris'in 22 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı 76ers'ta, 11 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz iki sayı kaydetti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 29 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle oynarken, Louis Williams 19, Marcus Morris ve Patrick Beverley 17'şer sayı üretti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen maçta Clippers'a dört sayı farkla yenilen Batı Konferansı lideri Jazz'ın 9 maçlık galibiyet serisi son buldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Clippers'a 116-112 mağlup oldu.

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