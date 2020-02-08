NBA'de kariyer sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de kariyer sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı - Son Dakika Spor

NBA'de kariyer sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.

NBA'de kariyer sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın 34 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Memphis Grizzlies'ı 119-107 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın sahasında Grizzlies'ı 119-107 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı. Daha önce Chicago Bulls karşısında 24 sayı atan milli basketbolcu, Grizzlies maçında kaydettiği 34 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon 32. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Ben Simmons 22, Tobias Harris 21 sayı attı.

Batı Konferansı'nda 8. sırada bulunan Grizzlies'ta Ja Morant'ın 15, Jonas Valanciunas'ın 14 sayısı sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards- Dallas Mavericks: 119-118

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 119-107

Boston Celtics- Atlanta Hawks: 112-107

Indiana Pacers- Toronto Raptors: 106-115

Oklahoma City Thunder- Detroit Pistons: 108-101

Phoenix Suns- Houston Rockets: 127-91

Sacramento Kings- Miami Heat: 105-97

Utah Jazz- Portland Trail Blazers: 117-114

Memphis Grizzlies, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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