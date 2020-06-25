NBA'de Kings forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kings'te forma giyen Alex Len ve Jabari Parker'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

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