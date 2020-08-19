NBA'de konferans birincileri Lakers ve Bucks play-off'lara yenilgiyle başladı

NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan 4 maçla devam etti. Batı Konferansı'nda 8. sırayı alan Portland Trail Blazers , play-off ilk turunda karşılaştığı konferans lideri Lakers'ı 100-93 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:37

Kaynak: AA

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