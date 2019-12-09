NBA'de Lakers, Davis'in 50 sayı attığı maçta Timberwolves'u yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, sahasında Minnesota Timberwolves'u 142-125 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Lakers, Anthony Davis'in 50 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla yıldızlaştığı maçta Timberwolves'u 142-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 21. galibiyetini aldı.

Lakers'ta LeBron James 32 sayı, 13 asist, 4 ribaunt, Alex Caruso 16 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle galibiyete katkı sağladı.

Art arda 4, bu sezon 12. yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns ve Andrew Wiggins 19'ar, Josh Okogie 18 sayı kaydetti.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 110-104'lük skorla geçtiği mücadeleyi 3 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets- Denver Nuggets: 105-102

Charlotte Hornets- Atlanta Hawks: 107-122

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 110-104

Washington Wizards- Los Angeles Clippers: 119-135

Miami Heat- Chicago Bulls: 110-105

Dallas Mavericks- Sacramento Kings: 106-110

Portland Trail Blazers- Oklahoma City Thunder: 96-108

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 142-125