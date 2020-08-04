NBA'de Lakers, Jazz'ı yenerek Batı Konferansı liderliğini garantiledi

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:07

Kaynak: AA

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi

Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz