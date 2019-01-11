Son Dakika Haberleri: Nba'de Lamarcus Aldridge Kariyer Rekorunu Kırdı

Nba'de Lamarcus Aldridge Kariyer Rekorunu Kırdı

1 saat önce

NBA'de San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi.

Nba'de Lamarcus Aldridge Kariyer Rekorunu Kırdı, System.String[]
NBA'de San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder ile karşı karşıya geldi. İki kez uzatmaya giden mücadeleyi ev sahibi ekip 154-147 kazanırken, San Antonio Spurs'de, LaMarcus Aldridge ürettiği 56 sayı 9 ribaund ve 4 asist ile galibiyetin mimarı oldu ve kariyer rekorunu kırdı.

NBA'de San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder ağırladı. İki kez uzayan mücadelede gülen taraf 154-147'lik skorla San Antonio Spurs oldu. Zorlu müsabakada ev sahibi ekibin pivotu LaMarcus Aldridge, parkede kaldığı 48 dakikada 56 sayı, 9 ribaund ve 4 asist ile kariyer rekoruna imza attı. Başarılı basketbolcu, San Antonio Spurs'da 11 sene sonra 50 sayı barajını geçen oyuncu unvanını aldı. Aldridge, San Antonio Spurs tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten üçüncü oyuncu olmayı da başardı.

Westbrook'tan triple-double

Maçta konuk ekip Oklahoma City Thunder'da forma giyen Russel Westbrook da kariyer rekorunu kırdı. Birleşik Amerikalı basketbolcu sahada kaldığı 49 dakikada 24 sayı 13 ribaund ve 24 asist ile triple-double yapma başarısı gösterdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:57 Kaynak: İHA

Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Spor
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