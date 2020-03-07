NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers - Son Dakika Spor

NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki konferans liderinin çekişmeli mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 113-103 mağlup etti.

NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) iki konferans liderinin çekişmeli mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 113-103 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, yıldız oyuncularının skorer performanslarının yardımıyla Staples Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla yendi ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.

Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon 10. kez kaybeden 53 galibiyetli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo ise 17 sayıyla mücadele etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.

Mavericks zorlanmadı

Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımlardan Dallas Mavericks, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 121-96'lık skorla mağlup etti.

Sezonun 39. galibiyetine uzanan Mavericks'te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Luka Doncic ise 21 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Bu sezon 32. kez yenilen Grizzlies'ta Josh Jackson 16, Dillon Brooks 15 sayı, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'de yarın 6 maç oynanacak.

Sonuçlar

Washington Wizards - Atlanta Hawks: 118-112

Brooklyn Nets- San Antonio Spurs: 139-120

New York Knicks- Oklahoma City Thunder: 103-126

Boston Celtics- Utah Jazz: 94-99

Chicago Bulls- Indiana Pacers: 102-108


Minnesota Timberwolves- Orlando Magic: 118-132

New Orleans Pelicans- Miami Heat: 110-104

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 121-96

Phoenix Suns- Portland Trail Blazers: 127-117

Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 113-103

Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Lakers, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

LeBron James'ten gündem yaratacak koronavirüs yorumu: Oynamam
İzmit Belediyespor'u yenen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu Yeni Malatyaspor ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe'de Zlatko Dalic ismi gündeme geldi

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:38:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de liderlerin mücadelesinde kazanan Los Angeles Lakers - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]