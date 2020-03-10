NBA'de Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

NBA'de Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.

NBA'de Los Angeles Clippers, Joakim Noah'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ı transfer etti.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın serbest oyuncu statüsündeki Noah ile anlaşma sağladığı duyuruldu.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki ABD'li basketbolcu Noah, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçildi.

Noah, 2007'de başladığı NBA kariyerinde 8,8 sayı, 9,1 ribaunt, 2,8 asist ortalamaları yakaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Clippers, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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