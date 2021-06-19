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NBA'de Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finalinde - Son Dakika

NBA'de Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finalinde

19.06.2021 10:05
NBA'de Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finalinde, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Utah Jazz'ı 131-119 mağlup eden Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Utah Jazz'ı 131-119 mağlup eden Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Clippers, Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Jazz'ı ağırladı.

Staples Center'daki mücadeleden 131-119 galip ayrılarak seriyi 4-2 kazanan Clippers, konferans finaline çıktı ve Phoenix Suns'ın rakibi oldu.

Clippers'ı finale 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan Paul George ile 27 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt kaydeden Reggie Jackson taşıdı.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 39 sayı, 9 asist ve 9 ribaunt, Royce O'Neale ile Jordan Clarkson'ın ise 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.

76ers seriyi son maça taşıdı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Atlanta Hawks'ı 104-99 yenerek durumu 3-3'e getirdi.

76ers'ta Tobias Harris 24 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Seth Curry ise 24 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Furkan Korkmaz 7 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı sağladı.

Hawks'ta Trae Young'ın 34 sayı, 12 asist, Kevin Huerter'ın 17 sayı, 11 ribaunt, Clint Capela'nın da 14 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ları galibiyet için yeterli olmadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finalinde - Son Dakika Spor


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