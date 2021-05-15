NBA'de Magic'i yenen 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi - Son Dakika

NBA'de Magic'i yenen 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

15.05.2021 10:43
NBA'de Magic'i yenen 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı'nda normal sezonu lider olarak bitirmeyi garantiledi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Furkan'ın 10 sayı ve 6 ribauntla oynadığı karşılaşmada Orlando Magic'i 122-97 mağlup etti.

Doğu Konferansı'nda zirveyi alan 76ers'ta Seth Curry 20 sayı, 3 ribaunt, Shake Milton 15 sayı, 3 asist, Joel Embiid ise 13 sayı, 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Play-off potasına giremeyen Magic'te, Ignas Brazdeikis 21 sayı, 6 ribaunt, R.J. Hampton ve Chasson Randle de 12'şer sayıyla mücadele etti.

Dallas Mavericks play-off'a yükseldi

Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, Toronto Raptors'ı 114-110 yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı ve play-off'a kalmayı garantiledi.

Mavericks'te Luka Doncic 20 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparak yıldızlaşırken, Kristaps Porzingis 21 sayı, 2 asist ve 10 ribauntla oynadı.

Jalen Harris'in 31 sayı, 4 asist ve Malachi Flynn'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansları Raptors galibiyeti için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Washington Wizards- Cleveland Cavaliers: 120-105

Detroit Pistons- Denver Nuggets: 91-104

Oklahoma City Thunder- Utah Jazz: 93-109

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 122-97

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 114-110

Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 122-115

Memphis Grizzlies- Sacramento Kings: 107-106

Golden State Warriors- New Orleans Pelicans: 125-122

Amerikan Basketbol Ligi, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Magic'i yenen 76ers, Doğu Konferansı liderliğini garantiledi - Son Dakika Spor


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