Son Dakika Haberleri: NBA'de Mavericks, Lakers'ın 10 maçlık galibiyet serisine son verdi
Son Dakika Spor NBA'de Mavericks, Lakers'ın 10 maçlık galibiyet serisine son verdi - Son Dakika Spor

NBA'de Mavericks, Lakers'ın 10 maçlık galibiyet serisine son verdi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers'ı 114-100 yenerek rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

NBA'de Mavericks, Lakers'ın 10 maçlık galibiyet serisine son verdi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers'ı 114-100 yenerek rakibinin 10 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı takımlarının karşılaştığı mücadelede Mavericks, deplasmanda Lakers'ı 114-100 mağlup ederek 19. maçında 13. galibiyetini aldı.

Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, 27 sayı, 9 ribaunt, 10 asistlik performansıyla galibiyette ön plana çıktı. Konuk takımda Delon Wright 17, Kristaps Porzingis, Dwight Powell ve Justin Jackson 15'er sayı attı.

Sezonun 3. yenilgisini yaşayan konferans lideri Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaunt, LeBron James 25 sayı, 9 ribaunt, 8 asistle oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Brooklyn Nets- Miami Heat: 106-109

New York Knicks- Boston Celtics: 104-113

Minnesota Timberwolves- Memphis Grizzlies: 107-115

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 100-114

Detroit Pistons- San Antonio Spurs: 132-98

New Orleans Pelicans- Oklahoma City Thunder: 104-107

Orlando Magic-Golden State Warriors: 100-96

Toronto Raptors- Utah Jazz: 130-110

Los Angeles Clippers- Washington Wizards: 150-125

Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Lakers, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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