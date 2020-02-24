NBA'de Milwaukee Bucks, play-off'ları garantiledi

Celtics'te 41 sayı üreten Jayson Tatum maçın en skorer ismi olurken, Jaylen Brown 20, Daniel Theis 16 sayıyla maçı tamamladı.

Anthony Davis 'in 32 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı maçta, LeBron James 29 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle oynadı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova 'nın formasını giydiği Bucks, bu sezon oynadığı 56 maçın 48'ini kazandı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, Chicago Bulls 'un Washington Wizards 'ı 126-117 yenmesiyle normal sezonu ilk 8 takım arasında bitirmeyi garantiledi ve NBA tarihinde en erken play-off'lara kalan takım olmayı başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks , organizasyon tarihinde en erken play-offlarla ulaşan takım oldu.

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