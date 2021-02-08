NBA'de New York Knicks, Derrick Rose'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks, Detroit Pistons'tan Derrick Rose'u takasla kadrosuna kattı.

NBA'den yapılan açıklamada, New York Knicks'in Dennis Smith Jr. ve bu yılın ikinci tur draft hakkı karşılığında Detroit Pistons'tan Derrick Rose'u transfer ettiği belirtildi.

Chicago Bulls formasıyla 2011'de NBA'in en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Rose, 3 kez de all-star seçilmişti. Daha önce Knicks'te bir sezon görev yapan Rose, Cleveland Cavaliers ve Minnesota Timberwolves'ta oynadıktan sonra Pistons'a transfer olmuştu.

Kariyerinde 611 normal sezon maçına çıkan ABD'li oyun kurucu Rose, 18,7 sayı, 5,6 asist ve 3,4 ribaunt ortalamaları yakaladı.