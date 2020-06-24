NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı - Son Dakika

NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı

NBA'de Nikola Jokic'in ardından Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon'ın da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

NBA ekiplerinden Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon, yeni tip koronavirüse yakalandı.

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27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, kulübünün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu anda karantinadayım ve kendimi iyi hissediyorum. NBA sezonunun devamı için Orlando'da takım arkadaşlarıma katılmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

JOKIC DE YAKALANMIŞTI

NBA'de Denver Nuggets forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Jokic'in de koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Jokic, koronayı vatandaşı dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic'ten kaptığı öğrenilmişti.

MAÇLAR TEMMUZ SONUNDA BAŞLAYACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan NBA'de 2019-2020 sezonunun 31 Temmuz'da Orlando'daki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde devam edeceği açıklanmıştı.

10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs, Basketbolcu, Indiana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:17 

Son Dakika Spor NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor
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