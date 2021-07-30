NBA'de oynayacak 11. Türk sporcu o oldu! 19 yaşındaki Alperen Şengün, ceketine işlettiği Türk bayrağı ile göğsümüzü kabarttı

Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.

Alperen Şengün ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.

KAMERALARA TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ

Alperen Şengün'ün draft töreninde giydiği takım elbisesine ait bir detay gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, Houston Rockets tarafından draft edildiğinin resmen açıklanmasının ardından ceketinin içine işlettiği Türk bayrağını kameralara gösterdi.

BEŞİKTAŞ 775 BİN DOLAR ALACAK

Sporarena'nın haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Alperen Şengün'ün NBA'a adım atmasıyla birlikte 775 bin dolar bonservis bedelinin sahibi olacak. Bu ücretin bir bölümü, Bandırma'dan oyuncuların hakları alınırken Beşiktaş'la hareket eden İstBasket şirketine gidecek.